大甲警分局逮捕楊姓藥頭，當場起獲毒品咖啡包及愷他命。(大甲警分局提供)

楊姓男子在台中大甲販售毒品命，專案小組連日蒐證，日前楊嫌在停車場現身，警方即時控制現場，讓楊無法駕車遁逃，當場起獲毒品咖啡包77.2公克，愷他命36.2公克，販毒所得1萬多元等證物，民眾還誤認為是在拍電影，原來是破獲毒品案。

大甲警分局指出，日前接獲情資，25歲楊姓男子於轄內販賣第二級毒品咖啡包及第三級毒品愷他命情事 ，經分析、比對相關資料後，即組成專案小組，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

經專案小組連日蒐證，確認販售毒品圖利違法事證明確，遂派員持續跟監鎖定確切販毒地點，日前楊嫌人車在大甲區商場停車場現身時，大甲偵查隊與派出所員警見狀，以優勢警力，安全且即時控制現場，使楊嫌無法駕車遁逃，當場起獲毒品咖啡包77.2公克，毒品K他命36.2公克，販毒所得1萬2100元以及智慧型手機2支等不法證物。

警方以優勢警力迅速緝捕藥頭，不知情的民眾目睹，一度誤以為是電視劇組拍攝現場，直呼驚險，全案訊後將犯嫌依違反毒品危害防制條例送辦。

大甲警分局呼籲，時下毒品咖啡包態樣，大多因應流行趨勢，偽裝各類即溶飲品，吸引青少年施用，對健康、家庭與社會的戕害往往不堪設想。本分局秉持市民對治安託付的信賴，將持續嚴查毒品，展現毒品零容忍決心，避免民眾遭受毒害，以期能給市民一個無毒之優質生活環境。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！