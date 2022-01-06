立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）4日接受當地媒體採訪，稱讓我代表處以台灣為名是錯誤，隨後又在當地時間5日晚間在推特上重申自己一直都很支持與「台北」建立「非外交的經貿辦公室」，稍微「改口」。但有PTT網友就發現，在這兩個時間點中發生了一件事情，就是我駐立陶宛代表黃鈞耀宣布將設立一個2億美元的基金投資立陶宛，讓立陶宛外交部大讚「歡迎！」

瑙塞達4日接受當地媒體採訪，稱雖然他不認為讓台灣開設不具外交地位的代表處有錯，但對於這個代表處是否應該以「台灣」為名有異議，並指出當初沒有人與他商議過，而結果顯然造成立陶宛與大陸之間的關係生變。

一席話除了引起台灣各界反彈外，也引起國際媒體關注，事後瑙塞達在推特上最新發文，略微轉彎，說自己一直都支持立陶宛與「台北」建立非外交的經貿辦公室，強調立陶宛是一個尊重國際承諾的民主國家。但仍未直稱「台灣」辦事處。

此款「改口」再度引起友熱議。不過也讓PTT網友起疑「這麼快就被摸頭了？」隨後就有網友發現，瑙塞達受訪與在推特「改口」之間，我駐立代表黃鈞耀表示台灣將設立一個2億美元的基金投資立陶宛，並指出該基金會由國家發展基金管理會出資。

We greet prospects for the #Taiwanese-#Lithuanian economic 🤝 cooperation and look forward to welcoming Taiwanese investments ✅ in the fields of semiconductors, lasers, biotechnology and others. pic.twitter.com/hpl2veObp7 — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) January 5, 2022

而在我方表達投資意願後，立陶宛外交部於當地時間5日晚間5點多在推特發文，稱歡迎台灣的投資，希望雙方可以就半導體、雷射及生技等領域進行合作與投資，隨後一直到5日晚間7點多，瑙塞達才在推特上「改口」，讓PTT網友說「開始灑幣了」、「賺到台灣金援2億了，可以改口了」、「連建交都不用，就有台灣2億金援」。

除此之外，也有網友認為瑙塞達根本沒改口，指出瑙塞達從頭到尾都是對「以台灣為名」有意見，而不是反對雙方進行經貿合作，批評「哪算否認，說沒跟他商量還聽不出言下之意？」