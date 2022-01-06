台中市刑大大隊長林明佐說明案情。 (警方提供)

台中市警方在第10屆立法委員臺中市第2選區缺額補選前，大力掃蕩地下賭博集團，偵破以科技公司最掩護的薩摩亞境外博弈集團台灣分支，查出一個月的投注金額超過10億台幣，警方在電腦系統內清查金流後赫然發現，該集團帳冊內金流高達1兆7千逾億，直逼我國政府110年度中央總預算2兆1615億元，金額之龐大，讓檢警無法置信。

據了解，這家博弈公司上游就是先前遭警方查獲過的某數位娛樂開發公司，該家公司涉嫌在台灣設置多家公司從事境外博弈，提供客服、網頁設計等服務，並暗中經營賭博網站和替國際博奕集團洗錢，警方查出，公司在一周洗黑錢的金額高達新台幣約50億元。

驚人！警破博弈集團金流逾1兆7千億，近政府1年總預算。(台中市刑大提供)

該家數位公司曾風光上市，並打著線上博弈平台代工模式自誇台灣業者創「薩摩亞模式」新市場藍海，

由於台中地二選區立委補選，將在1月9日舉行投開票，為了防止地下賭盤影響選舉，中市警全力掃蕩地下博弈集團，搗破臺中地區某科技公司所經營之博弈網站，查獲公司幹部及員工50人，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，另現金約新臺幣960餘萬元等贓證物，初步檢視此博弈集團網站單月會員投注金額逾10億元。

因坊間傳有選舉賭盤情事，臺中市警局為防制賭盤介入選舉，影響選舉公平性，要求各單位全力投入查緝賭博工作，針對可能經營賭盤之賭博網站、六合彩組頭等，實施一波波專案掃蕩作為。

臺中市警局刑警大隊運用大數據資料分析，蒐證掌握臺中地區之某科技公司所經營之博弈網站，經報請臺中地檢署指揮偵辦，與刑事局偵七大隊、中部打擊犯罪中心、臺北市警局刑警大隊、大安分局、中正一分局、基隆市警局刑警大隊等共組專案小組，並報請臺北及士林地檢署共同指揮偵辦，

5日警方動員百餘名警力，針對該家科技公司分設於臺中及北部等地區之商辦大樓及民宅華廈等同步進行搜索，對博弈集團分散各地之據點，從網站開發、系統維運、推廣客服、金流水房等部門進行查緝到案，共計查獲公司幹部及員工50人，查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等一批，另現金約新臺幣960餘萬元等贓證物，初步檢視此博弈集團網站單月會員投注金額逾10億元，經查賭博項目為各式運動賽事、彩票及其他博奕下注遊戲等。