35歲日本女藝人澤尻英龍華曾演出《一公升的眼淚》、《惡女羅曼死》走紅，混血美貌還成為女性整形樣本，但負面新聞太多，2019年更因持有搖頭丸遭判1年半有期徒刑、緩刑3年，她當時公開道歉並暗示引退，不過近期傳出澤尻英龍華會在2023年以舞孃的角色復出螢光幕。

根據日媒報導，澤尻英龍華涉毒後，所屬事務所協助償還5億日圓（約台幣1億多）的天價違約金，緩刑期間，她改過自新，戒毒成功又斷絕損友，開始計畫復工償還欠事務所的債務，據悉2023年2月緩刑期屆滿，澤尻英龍華傳拍攝Netflix劇集，故事背景為男女將合租的屋子當舞台，澤尻英龍華飾演為生活當性感舞孃的女子。

澤尻英龍華2019年11月因染毒被抓，隨後公開認錯，坦言19歲就開始吸食毒品，碰過大麻、古柯鹼和LSD，所以只要看到名人吸毒被逮的新聞就會心神不寧，果然紙包不住火，自己也被抓，向身邊工作人員懺悔，並撂重話：「已經失去所有復出的資格」。

不過所屬經紀公司沒放棄她，根據《東京體育報》報導，澤尻英龍華積極學習英文、中文，疑想複製同樣染毒毀星途的酒井法子，轉往大陸發展。如今再傳出澤尻英龍華明年將復出螢光幕，儘管消息尚未受到證實，已有網友開始討論、觀望。

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