知名網拍模特兒「Doris張圈圈」，擁有深邃五官及高佻身材，加上是PTT表特復活首PO，被封為「復活的表特聖女」，instagram吸引超過7.5萬粉絲追蹤，日前開心宣布與老公迎來第一個愛的結晶，也讓帥尪真面目就此曝光，掀起網友討論。

張圈圈本月4日在臉書公布喜訊，她表示去年5/25登記結婚後，對於婚紗拍攝與婚禮進度，都抱持著「還在疫情，拖久一點再來規劃也沒關係」的心態，沒想到11月時意外得知懷孕時，當時腦袋一片空白，甚至一度驚恐到說不出話來，心情更處於憂鬱狀態，因為知道這將會是自己「一輩子的責任」。

表特聖女張圈圈宣布懷孕，帥尪真面目也就此曝光。（張圈 Doris臉書）

張圈圈懷孕後，緊接而來的就是孕吐跟噁心感，就連味覺也變得很苦，形容這種感覺就像「一直暈船卻無法下船」，不過好在這期間很多媽媽在旁開導，加上觀察家裡動物們變化，更安心接受新生命到來，但最要感謝的還是老公，透露他得知兩條線後，第一反應竟是一直跳舞，懷孕後即便晚上被推醒，或是被嘔吐聲嚇醒都無怨言，不僅主動包辦家事，還買一堆補品幫忙補身體，可以說是最佳神隊友。

張圈圈曬出夫妻倆到海邊，手拿超音波拍的「全家福照」，讓老公帥氣的真面目因此曝光，更透露當天化妝師大讚老公長有點像潘瑋柏，沒想到老公當下反應竟是問她「那我也可以當平面模特嗎？」眼見夫妻倆幸福模樣，網友也紛紛獻上祝福。