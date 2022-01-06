內政部日前祭出五大招打炒房客，金檢密集登場，政策打房，越打越狠！在淡季之際，房市已「有感」降溫，台北市先舉白旗？！今（6）日最新出爐住展雜誌房市風向球顯示，在連續五個月攀升之後，上（2021年12）月首度下降。

住展雜誌研發長何世昌今天表示，在年終房市淡季效應、加上政策打房下，上月（2021年12月）住展風向球，降至黃藍燈，分數為41.7分，較11月（43.6分）減少1.9分，分數中止連續五個月上升，轉成下跌。

風向球六大構成項目中，預售屋推案量、成屋供給量與來人組數等三項分數下滑，另議價率、待售住宅建案個數等兩項分數持平，僅成交組數一項分數上揚。

何世昌表示，去年12月住展風向球分數下滑原因在於供給量縮減幅度較大，主要是政府打房重挫業者信心，以及新建案市場逐漸步入淡季有關。

何世昌表示，從市場變化來看，近來政府高壓打房手段，對建商造成的心理衝擊似乎遠大於消費者。

值得觀察的是，台北市房市似乎有率先舉白旗的現象；另外，北台灣房市也出現零售的「退訂」案例，打房威力，似乎逐步發威。

調查顯示，最近建商轉保守，供給量縮減。

12月預售屋推案量近8 百億元，大台北單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-松山「吉美艾麗」、萬華「華穗」、新北市-板橋「鼎隆大苑」、新店「宏盛心中央」、土城「皇翔芊翠」、林口「新潤Double」、「亞昕昕銀座」、「力璞學」與「九揚華都」、三重「寶石心富町」、淡水「富麗欣」。

桃竹預售指標案，則有桃園市-中壢「亞昕喜徠登」、「麗昇陽」、「樺龍青蔦」和「麗江清漾」、龜山「玄泰T1」、「大亮．泊」、八德「佳展好市佳」、大園「偉築新豐洲」。

12月新釋出的成屋案戶數接近4 百戶，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-中和「遠雄Park One」。

供給量出現明顯下滑，除了與政府頻頻出手打房有關外，房市脫離旺季、逐漸步入淡季也有部份關聯。

何世昌指出，主因是房市仍處於上漲軌道上，多數買方賺到錢寧願選擇轉手、不急於退戶，只有極少有人，願意選擇賠違約金15％退戶。