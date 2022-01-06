前身為飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）的歐洲汽車公司Stellantis周三宣布與亞馬遜達成合作協議，由亞馬遜提供車載儀表板軟體和雲端服務。Stellantis並表示，Stellantis擬於2023年推出Ram ProMaster電池電動車，而亞馬遜將成為此款電動車的第一個商用客戶。
受到亞馬遜將深化與Stellantis的合作關係，並將採購Stellantis電動車的消息打擊，Rivian周三股價重挫11%，收在90.01美元，惟盤後反彈上漲1.57%，報91.42美元。
Stellantis周三股價勁揚4.03%，收在18.43歐元。
兩個月前，由亞馬遜支持的電動車新創公司Rivian才剛在那斯達克市場風光上市。Rivian在去年12月將亞馬遜列為其最主要的雲端技術供應商，並簽訂了到2030年為亞馬遜生產10萬電動車的協議。
亞馬遜發言人表示，我們一直都知道，我們最後一哩路送貨業務深具雄心的目標需要多個電動車供應商。對於和Rivian的關係，我們仍然感到興奮。這不會改變我們的投資、合作或訂單規模與時程。
自2018年以來，Stellantis已經向亞馬遜交付數萬輛汽車，以支援其在北美和歐洲開展的最後一哩路送貨服務。Stellantis表示，其即將推出的電動車Ram ProMaster，在開發上即採用了來自亞馬遜的資源。
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