大陸5日新增189例新冠肺炎確診病例，本土病例再度破百達132例，其中河南佔64例，涉及鄭州、洛陽、許昌等六地。許昌市委書記表示，目前疫情源頭尚未完全查清，防控任務依然艱巨繁重。當地疫情防控指揮部通報，6日起，將開展大規模全民核酸檢測。

據大陸國家衛健委通報，新增本土病例分布為河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陝西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市。另外再多10例本土無症狀感染個案，包括河南9例，其中鄭州市8例、固始縣1例；浙江1例，在金華市。

河南疫情快速升溫，許昌市委書記史根治表示，當地疫情持續，代管的禹州市疫情尚未完全查清源頭，防控任務依然艱巨繁重。他指出，禹州市要根據疫情形勢，及時加密核酸篩查頻次，確保全員覆蓋到位、重點人群管控到位。

許昌市疫情防控指揮部發通告稱，將在全市組織開展大規模核酸檢測，並於6日上午8時起，至7日晚上8時，為市內所有居民進行核酸採樣。

河南省文化和旅遊廳亦發通知表示，鑒於許昌、洛陽已出現疫情中風險地區，各地要嚴格執行跨省旅游經營活動管理「熔斷」機制，河南省旅行社及在線旅游企業需立即暫停經營跨省團隊旅游及「機票+酒店」業務。

另外，受疫情影響，浙江義烏機場出發前往北京的航班，6日起因公共安全原因全部取消。而前往深圳的旅客，需持48小時內核酸檢測陰性證明方可乘機。