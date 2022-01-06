去年因疫情取消實體的CES(消費性電子大展)，目前正在美國拉斯維加斯登場，身為地主的晶片大廠高通自然也是相當重視，執行長Cristiano Amon就針對高通在各領域的布局釋出最新看法，其中包括2022年備受業界期待的元宇宙、汽車等兩大領域，他直言，高通是通往元宇宙的鑰匙，「數位孿生」也在各產業中出現，另外，他也分享目前高通車用訂單總估計值超過130億美元。

Cristiano Amon表示，高通正處於數位轉型和主要產業趨勢的交匯點，因此幾乎所有產業對高通技術的需求都在加速成長，其中包括行動和PC的結合、5G實現無線光纖、實體與數位空間的融合推動元宇宙的發展、5G雲端運算支援行動辦公、汽車產業的變革等以及其他更多。隨著數十億終端裝置連接至網路、功能更加智慧，高通正在打造連結智慧邊緣。

針對當紅話題元宇宙，Cristiano Amon表示，實體和數位空間的融合已經發生並且正在加速發展，「數位孿生」也在眾多產業中出現。隨著元宇宙的逐步形成，XR發展趨勢將進一步強化，高通是通往元宇宙的鑰匙。

本次在CES期間，高通就宣布，攜手微軟共同擴大與加速AR發展，以推動產業迎向通往元宇宙的新大門，高通和眾多企業藉由不同形式的合作來帶動生態系的發展，包括打造客製化AR晶片以驅動新一波具能源效率、輕巧的AR眼鏡，帶來豐富的沉浸式的體驗，以及計畫整合如Microsoft Mesh和Snapdragon Spaces XR開發者平台等軟體。

在汽車領域上， Cristiano Amon表示，隨著汽車連接至雲端、更加智慧化以及具備自動駕駛的功能，並成為服務與創新的平台，汽車企業需要擁有覆蓋多領域的先進技術能力。數位座艙是區分當代與未來汽車的關鍵技術，而高通作為汽車產業重要夥伴的角色也將進一步強化。目前已與所有領先汽車製造商合作，訂單總估計值超過130億美元。

另外，高通執行長Cristiano Amon也重申先前所言，高通將在未來十年內將潛在市場規模擴大至目前的7倍以上。