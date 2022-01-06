台電電力交易中心去年11月15日正式啟用，近年轉型綠能的北基國際看準商機，切入其中「調頻輔助服務(AFC)」市場，將投資數億元向美國Tesla(特斯拉)採購兩套巨量電力儲存設備Megapack，初期建置總規模為10MW。一套設置在屏東大連建置5MW的增強型調頻輔助儲能系統，另一套5MW將設置於南部其他案場，首座預計今年第一季併聯。

電力交易平台有調頻備轉容量、即時備轉容量、補充備轉容量三項交易商品。北基先前已投入調頻輔助服務(AFC)，這次是再以增強型調頻備轉輔助服務(e-dreg)搶台電服務。屏東大連電池儲能總容量5MW／13.4MWh，也是第一座民間自建e-dreg增強型動態調頻備轉案場。

當台電的電網需要支援時，其儲能系統需在1秒內立即反應，最高持續4小時，北基這套設備同時具備d-reg0.5及e-dreg的複合型功能，可以協助維持電網頻率穩定。

北基表示，要發揮再生能源最大效益需透過儲能系統提高電力備援，如何在1秒內快速穩定的反應調頻，考驗儲能設備的效能，公司會持續與國內外廠商洽。