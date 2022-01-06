香港女星鍾卓穎因參加選秀節目《全民造星IV》打開知名度，儘管她已經被淘汰，甜美形象卻深植人心，擁有高人氣，日前她才被爆出已婚，隨後就立刻傳出她已經和台灣人老公阿龍離婚，如今又有消息指出，她疑似和男星張天賦婚內出軌，阿龍還情緒失控發文嗆鍾卓穎「我恨妳」。

鍾卓穎和阿龍去年底宣布離婚。(圖/翻攝自阿龍IG)

阿龍去年12月底宣布兩人離婚消息，更感性謝謝前妻的陪伴，「我不後悔遇見妳，不後悔這幾年的相處」，隨後鍾卓穎也發文表示：「感情是兩個人之間的事情，透過朋友介紹認識到現在，無可奈何地要結束這段關係。」不僅認了離婚，也透露這個決定是雙方和平達成的共識。

鍾卓穎遭爆出還沒離婚就搭上張天賦。(圖/翻攝自東網)

兩人看似是好聚好散，卻有媒體爆出早在他們宣布離婚前，鍾卓穎就被拍到平安夜和張天賦一起在大賣場甜蜜購物，阿龍之後也數度情緒失控，先是公開喊話自己還是很愛鍾卓穎，還到張天賦的直播底下留言：「如果你真的喜歡Ash（鍾卓穎）就要好好對她。」

阿龍在限時動態向張天賦道歉。(圖/翻攝自阿龍IG)

阿龍隨後在IG限時動態發文表示，自己最近精神壓力很大，為自己到張天賦的直播鬧場道歉，「對不起是我太衝動了，對不起張天賦先生。」同時他也向鍾卓穎撂下狠話，「我沒想過我會有這麼說的一天，鍾卓穎我恨妳，就連最後妳也不來送機，一通電話、一條短信都沒有，真的很絕」，三角關係令人霧裡看花。