新疆美女迪麗熱巴以異域風情美顏、前凸後翹的身材曲線以及高親和力，成為著名的人氣花旦，迪麗熱巴也不吝嗇在社群媒體和粉絲互動，而她近日則曬出新年首支Vlog，難得沒工作的迪麗熱巴隨興頂著素顏、戴黑框眼鏡、漁夫帽現身餐廳吃烤串，天生麗質的她拔下口罩吃烤串，五官精緻的她，肌膚還白到會發光，狀態好到爆表。

迪麗熱巴在新年第一天就放送福利，她曬出紀錄生活大小事的Vlog，難得沒工作的迪麗熱巴，一醒來就自律地在床上伸展筋骨，隨興的她大方頂著素顏、戴黑框眼鏡、漁夫帽出門看話劇，迪麗熱巴接著則現身餐廳吃烤串，毫無女神包袱的迪麗熱巴還使出全力開飲料瓶蓋，甚至還發出怪聲，但最後仍打不開，迪麗熱巴只好作罷請老闆幫忙。

迪麗熱巴頂素顏、戴黑框眼鏡和漁夫帽現身餐廳。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

身為吃貨的迪麗熱巴下秒滿足喝飲料、吃烤串，脂粉未施的她拔下口罩，顏值依舊清新、俏麗，肌膚白到會發光，狀態好到不科學，迪麗熱巴更是無懼鏡頭拍攝，豪放地張嘴、啃肉，品嚐得津津有味、直呼好吃，女神接地氣舉動更是圈粉無數。

迪麗熱巴豪放地張嘴、啃肉。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

身為新疆美女的迪麗熱巴，從小就是個美人胚子，迪麗熱巴自童年時期就有精緻瓜子臉蛋、靈動有神的雙眼和俏麗五官，不論是頂著蘑菇頭髮型或是身穿白色紗裙洋裝，迪麗熱巴都宛如真人版洋娃娃，她從小美到大，也間接粉碎網傳她整形的謠言，證明迪麗熱巴是真美女一枚。