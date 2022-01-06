受到美股四大指數5日同步大跌1～3％以上衝擊，尤其台積電ADR重挫4.75％，引發台積電（2330）今（6）日盤中一度來到638元、跌破5日線，但殺低後有明顯的護盤著墨，5日線攻防戰況激烈，不過，由於重量級高價股及權值股同步大跌，加權指數今天跌破5日線18365點，上檔賣壓仍顯沉重。

至近午盤12點時，加權指數小幅拉升至18300點之上，成交值約2000億元，市場估計今天量能約在2900意元附近，相較2022年開紅盤來，近3日都在3300億～3400億元以上，量能明顯萎縮。

除了台積電今天大跌拖累指數約80、90點之外，聯發科大跌4％以上，股王矽力-KY跌停，鴻海、緯穎、富邦媒、欣興、日月光投控、聯電、研華、南電、南亞科、瑞昱、國巨及AES-KY等，近來漲多的半導體股（晶圓代工、IC設計、IP矽智財、DRAM）、宅經濟概念股、ABF載板、被動元件等，都成為殺盤重心，造成指數跌破5日線。