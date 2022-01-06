美國聯準會（Fed）宣布加速縮減購債及升息之後，讓全球金融市場大震盪，升息尤其對債券市場影響最直接，投資專家指出，美元高收益債券仍有利多，在價格下跌時，逢低接將有利可圖。

目前升息環境之下對高收益債有利的因素，包括：1、違約率處於歷史低檔；2、企業體質改善後將有不少「明日之星」會被升評。3、2021年價格已反應了升息3碼的利空。因此，多少法人看好2022年美元高收益債券表現。

保誠（美國）資產管理投資PPMA指出，2022年美元高收益債券將提供固定收益投資人許多機會，且對美國高收益債券市場信用狀況樂觀，預計成長動能維持下，將推動企業持續去槓桿，促成財務體質改善，並看好由高收益債評等調升至投資等級債的「明日之星」趨勢，會在2022年持續發生。

其次，PPMA補充，在企業體質改善、市場資金充裕環境下，美元高收益債券市場違約率跟賤售率持續走低，有利投資人長期持有。此外，隨著2021年第四季高收益債券市場出現雜音，部分信用評等較低或對疫情較敏感的產業陸續修正。

瀚亞投資說，根據美國銀行資料統計，2010年以來美元高收益債券指數歷年績效多為正報酬，平均報酬率為7.26％，近11年僅出現兩次負報酬，分別為2015年的負4.64％和2018年的負2.26％，建議投資人趁機逢低布局，透過長期績效穩定的基金來參與相關行情。