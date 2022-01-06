Omicron變異病毒株全球肆虐，國內境外移入的確診病例中，有6成來自美國，專家疾呼中央將美國列高風險國家，但衛福部長陳時中認為全球感染風險皆高，再區分也沒意義。對此，台北市長柯文哲6日表示，就數據來看，從美國回來的比其他國家還危險，還酸政治是政治，科學是科學，不過台灣一向是政治凌駕科學。

柯文哲上午出席全國第一條完整花卉冷鏈供應體系記者會，會前媒體詢問他怎麼看中央拒絕將美國列為高風險國家。柯表示，台灣目前僅把非洲10個國家列為高風險，但他發現12月到現在，從那些高風險國家回來的人大約10個，但從美國回來則有50幾個，「政治是政治，科學是科學，不過台灣一向是政治凌駕科學。」

柯文哲表示，陳時中所說的「全世界都是高風險國家」，其實也是對的，但應用同樣標準，目前高風險國家的防疫規範是「14＋7」，其他國家則是可選「7＋7」，但他還是那句話，科學是科學、政治是政治，他認為現在美國回來的人，恐怕比其他國家更危險。

另外，高雄市長陳其邁日前建議居家隔離者應一律送集中檢疫所，柯則認為，其實防疫旅館的配備、人員訓練，和集中檢疫所都差不多，所以坦白說防疫旅館和集中檢疫所只是名稱不一樣，裡面內容其實差不多。