金管處訂1／18上午10時在中山林遊客中心第一視聽室舉行新書發表會，歡迎有興趣的民眾免費報名參加。（金管處提供）

金門軍管36年，海岸干擾強度低，相對受到自然保護，海域物種多采多姿，連年繁衍不息。金門國家公園管理處委託「金門縣戰地史蹟學會」洪清漳老師及黃秀婷女士，耗時2年深入調查、拍攝及撰寫，完成《金門海蛞蝓》一書，將於1／18上午10時在中山林遊客中心第一視聽室舉行新書發表會，歡迎有興趣的民眾免費報名參加，一同探索海洋世界的奧妙。

金管處說明，海蛞蝓是一群多樣、美麗而神秘的海洋生物，金門廣闊的潮間帶和多樣的底質環境，提供海蛞蝓生存繁衍的棲地，多數海蛞蝓隱身偽裝在海洋，讓發現的過程充滿趣味性和知識性。

1／13前至金門國家公園管理處官網受理報名，額滿為止。事先報名並於當天報到出席者，可獲得《金門海蛞蝓》新書一本（限量100本）。相關活動資訊請洽詢082-313177保育研究課，也歡迎至Facebook金門國家公園粉絲頁追蹤，掌握最新活動消息。