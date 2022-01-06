美股科技股周三重挫，台積電ADR大跌4.75%，台積電(2330)今早跳空開低12元為638元，距昨天最高點669元急速回檔31元。台積電預計下周四(13日)舉行法人說明會，法人看好第1季不淡，今年營收維持成長力道。

台積電周三股價走勢已出現大幅震盪，早盤一度衝上669元，上漲13元，距歷史最高價679元僅剩10元；但賣壓出籠，收盤轉跌6元至650元，周三高低價相差19元；土洋法人壓寶台積公司法說行情，外資連三日共買超6萬7107張，投信法人亦連三天共買超台積電5735張。

周三美股科技股重挫，台積電ADR大跌4.75%，台積電今早股價跳空開低，跌12元為638元，跌幅1.84%，也使得台股今早開低走低，盤中重挫近200點。

台積電預計13日舉行法人說明會，一家美系外資看好，台積電第1季營運表現將淡季不淡，全年美元營收將成長26.1%，並將調高資本支出。

美系外資在新出爐的報告中預估，台積電第1季產品平均售價可望上揚11%，推升第1季營收較去年第4季再成長3.7%，預計今年台積公司美元營收成長26.1%，毛利率將上揚至53.1%，每股純益上看30元，並預估2023年營運續揚。

此外，外資預期，台積電可能調高資本支出，3年資本支出金額將自原訂的1000億美元，調升至1080億美元。外資重申台積電買進評等，目標價自1028元調高至1035元。