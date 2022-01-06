庫幣科技（CoolBitX）於1月5日-1月7日代表台灣在美國消費性電子展（CES）登場，展示旗下數位資產硬體錢包CoolWallet系列。近期CoolWallet Pro也整併NFT功能，使用者可直接以一鍵進入全球兩大NFT交易平台「OpenSea」、「Rarible」進行交易，並支援在CoolBitX Crypto App展示及分享持有NFT資產，完善應用生態圈。此外，庫幣科技首創NFT虛實收藏組合，與日本知名女優神宮寺奈緒合作，推出專屬NFT、聯名CoolWallet Pro卡面、專屬福利，將NFT體驗超越虛擬，讓更多人參與DeFi（去中心化）金融世界並探索更多可能性！

庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁認為：「加密產業近年發展快速，在各領域皆獲得資金的挹注，加上疫情使全球遠端工作成為常態，虛擬事務的探索也逐漸進入大眾視野，而區塊鏈遊戲（GameFi）的發酵，更促使NFT內容受到大眾歡迎，顯示市場對於NFT價值的肯定與發展的信心。」

看準NFT交易的需求日漸劇增，庫幣科技的數位資產硬體錢包CoolWallet Pro於2021年第四季陸續上線NFT相關功能。CoolWallet提供用戶在安全的環境下存放及交易NFT，獨家的2+1認證機制，使用者在執行任何交易時，皆須透過生物指紋識別身分、電子螢幕簽章確認資訊，層層把關，確保每位CoolWallet Pro使用者都能在安全與便利的雙重優勢下輕鬆參與正蓬勃的NFT市場。

CoolWallet Pro目前已經將全球兩大NFT平台OpenSea、Rarible整合進CoolBitX Crypto App中，同時使用者能隨時透過「Ethereum NFT Wallet」查看錢包中的NFT資產、或是將個人NFT收藏於卡片內展示，一卡滿足使用者對NFT的各式需求。OpenSea為目前NFT市場交易額第一名的平台，交易總額至今已突破130.2億美元，也是許多新手初次接觸NFT會選擇的入門平台。看準OpenSea的活躍交易量，CoolWallet Pro使用者能一鍵連結OpenSea平台選擇欲使用的CoolWallet錢包地址，即可快速且安全地購買NFT項目增添個人收藏。此外，CoolWallet Pro也提供使用者更多元的選擇，在CoolBitX Crypto App中還可連結至另一大遊戲類為主的平台Rarible，使用者能在Rarible上交易各式區塊鏈遊戲的NFT資產，同時支援鑄造、發行NFT作品。

未來，CoolWallet將持續整合熱門的DeFi、NFT相關應用進App內，同時支援更多熱門鏈上的Dapps，除了已於2021年第三季整合的幣安智能鏈（BSC）還有例如：Cardano、Solona與Polygon等在規劃中，不論初階或進階的使用者，都能一站式找到所有應用體驗。

庫幣在前年完成新台幣5億元B輪投資，主要由國發基金參與外，注資者還包含二度注資的日本金融機構SBI，以及日本金融機構 Monex，以及韓國加密貨幣BitSonic等。