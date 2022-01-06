儘管聯準會公布的去年12月會議紀要顯示其政策立場更為鷹派，以及隔夜美股重挫，但周四香港股市表現相對有撐，目前恆生指數跌0.44%，報22807.25點，稍早前一度上漲逾百點。國企股目前跌0.5%，報7977.36點。

似乎不受隔夜美國科技股崩跌影響，恆生科技股指數目前幾近持平，僅微跌0.09%。成份股跌多漲少，萬國數據和比亞迪電子跌約7%，表現最疲弱。明源雲漲4.2%，漲幅最大。

阿里巴巴上漲3.7%，在藍籌股中表現最佳。最新披露的監管文件顯示，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長蒙格（Charlie Munger）不畏北京大力整改科技業，已連續兩季大舉加碼阿里巴巴持股。

香港提升防疫層級，九倉置業、恒隆地產、恒基地產、領展房產基金等地產股走跌。

多檔「水餃股」突然暴跌，華盛國際控股在崩跌95%後已經暫停交易，目前暫報0.067港元。BengSoonMachinery跌94.2%，報0.122港元。