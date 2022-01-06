陳淑華邀集逢福里長張文平（右一）等附近里長及里民共同會勘，爭取惠來路三段儘速打通。（市議員陳淑華提供）

台中市銜接水湳經貿園區及七期新市政中心兩大亮點的惠來路，因有50公尺未打通淪為「斷腸路」！市議員陳淑華6日指出，地方民眾陳情多年期望惠來路三段儘速開闢，讓新市政中心、水湳經貿園區能密切接軌在一起。市府強調，建設局今年度編列4500萬預算來徵地開闢。

陳淑華指出，已完工的惠來溪水環境整治，串接台中市兩大亮點水湳經貿園區及七期新市政中心；但地方民眾卻發現惠來溪側的惠來路三段，竟然不能通到水湳經貿園區公51，還差約僅50公尺距離並未打通淪為「斷腸路」，嚴重阻礙地方發展。

陳淑華說，她在市議會提案要求市府著手辦理都市計畫變更，將該段變更為道路用地，市府於2019年舉辦都市計畫變更公開展覽說明會，2020年她陸續邀集市府新工處及逢福里長張文平等地方里民代表現場會勘，要求市府加速開闢時程；前年底公告完成都市計畫變更為道路用地。

地方里民表示，惠來路三段打通銜接水湳經貿園區公51，攸關附近數里的道路通行及未來地方發展，短短50公尺地方已爭取3年，希望市府能加快腳步力促其成；外地人常從七期開車沿惠來路要到水湳，卻發現無路可走，對全台第二大城市無異是個笑話。

市府強調，經市議員陳淑華及逢甲附近數里民爭取，建設局於今年度編列4500萬預算，將進行惠來路三段道路用地徵收與開闢；未來可將惠來溪、潮洋溪的整治串接起來，對逢甲夜市、水湳經貿園區、七期新市政中心三大亮點完美相串連，創造優質的市區環境。