好萊塢知名女星蓋兒加朵（Gal Gadot），2017年憑著電影《神力女超人》的超高票房而紅遍全球，近期更忙著與巨石強森（Dwayne Johnson）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）等人宣傳新電影《紅色通緝令》，並受邀登上雜誌專訪，展現曼妙的身材曲線。

蓋兒加朵近期為了宣傳新電影《紅色通緝令》，特別登上雜誌《InStyle》擔任2月號的封面人物。在蓋兒加朵於個人IG上所公開的照片中，只見她穿上多套超短小洋裝，以及高衩小褲，躺在床上秀出修長又纖細的美腿；另外她還換上胸前鏤空又V到肚臍的長裙，上半身僅用兩塊布遮住重點部位的性感設計，使蓋兒加朵的好身材若隱若現，十分性感，絲毫看不出來去年6月她才剛生下第三個寶寶。

網友看到後也忍不住大讚「女神的腿真美」、「身材恢復好快」、「狀態不錯」；但也有部分網友看到她的新髮型忍不住吐槽「她感覺不適合瀏海」、「這姊適合沒瀏海的髮型」、「乍看之下以為是貝嫂」、「這髮型是得罪了誰」，意外引發話題。

另外，蓋兒加朵還在IG上大方公開當天的側拍影片，當時的她便穿著火辣的鏤空洋裝，俏皮的與電話道具對話，逗得現場工作人員哈哈大笑，也意外展現純真的一面，吸引超過93.6萬人按讚，紛紛留言「女神真可愛」。