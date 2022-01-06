【旅遊經 編輯部報導】

農曆春節假期遊客眾多，山月吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處，太魯閣國家公園山月吊橋參訪配合2022年農曆春節期間臺8線中橫公路交通管制，避免影響遊客到訪行程難以掌握及提升吊橋參訪遊客量，於春節期間2月2-4日(農曆正月初二~初四)免預約，以排隊入場！

春節期間，中橫公路太魯閣口至天祥間路段均會實施交通管制，太管處亦配合辦理遊園專車。管制期間除遊園專車、客運定期班車、換證車輛、持通行證車輛外，四輪以上之車輛於管制期間均須依通行方向管制放行進入。考量遊園專車是以固定路線方式行駛，景點間的接駁會有轉車、候車等額外交通時間，為避免預約民眾受影響無法依預約時間到場參觀，春節遊園專車運行期間除配合調整開放時間為7:30至16:30，並暫停預約，全部改為現場排隊入場，期讓所有到訪布洛灣的遊客都有機會參觀山月吊橋。

提醒，農曆春節假期遊客眾多，山月吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處易有強陣風，太管處呼籲遊客參觀吊橋時，須依照現場工作人員引導與指示，隨時注意身上物品，且不要在橋上撐傘，確保有一個愉快、豐富的旅程。