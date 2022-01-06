桃園機場群聚案已累計8人確診，高雄市長陳其邁上午參加大社三寶農特產觀光季活動時說，真正的嚴峻挑戰來了，提醒大家趕快去打疫苗，不要忽略Omicron的感染率，他表示，從桃園這幾個同車感染來看，Omicron感染率比Delta病毒還強，看起來有逐漸成為社區流感化趨勢，如果不打疫苗，自己也可能成為傳播鏈。

陳其邁說，桃園歌友會人山人海這個風險很高，所以外出務必戴口罩，保持社交距離，由於疫情不斷再上升，已經造成本土感染個案，假如大家在防疫措施無升級，社區傳播可能會發生，所以社區傳播鏈要堵住，一定要落實實名制、保持社交距離及戴口罩。

陳其邁表示，今天會召開專家會議，決定醫院的防疫措施升級，升級部分包括2個，第一個專責病房的數目，原來200，今天要跟4大醫學中心及高雄大型醫院應變醫院的數量，可能要再增加，尤其農曆春節將到，醫院人山人海，開刀人潮遽增，因此必須做總量調控，增加應變病房的數量，也提醒大家，沒必要到醫院看病就盡量別去，減少醫院感染的風險，所以在醫院的容留數及看病規定，高雄市今晚討論後，明天會公布。

此外，針對有專家建議對於高風險族群的第三劑疫苗不用等5個月，陳其邁強調，看過一些國外的報告，5個月是最好，因為它抗體下降下來，5個月再補，但是眼前的就是在過年這段期間，人口移動很多，所以假如說已經3個月或4個月，其實在第一類至第三類的這些人員，風險較高的，尤其是專責病房、急診、防疫計程車及防疫旅館，建議應該優先施打，即便它的效果稍微會有點影響，但是從整個防疫角度來看影響不大，所以他建議若可以提早，從5個月提早到4個月或3個月，這就請中央就整體的疫情來做判斷。