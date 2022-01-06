新竹臺大分院婦產部林明緯醫師（右）關心產婦、新生兒健康。（翻攝照片）

新竹台大分院生醫醫院婦幼醫學中心的產房，日前喜迎創立以來第1個新生兒，住在新竹縣新埔鎮的陳姓女子，因曾在前台大新竹分院生產，因此就近選擇生醫醫院，成為第1個在新成立的婦幼醫學中心生產的產婦及新生兒，院方也貼心送上小禮物，祝福孩子平安、健康長大。

新竹臺大分院婦產部林明緯醫師表示，婦幼醫學中心從規畫、施工到人員訓練，為了做好充足準備、迎接新生兒，已經等了3年。而為了祝福新生命，新竹台大分院院長余忠仁、副院長蔡孟昆、婦幼醫學中心主任李建南，特別準備孕哺枕、特製紗布衣、紗布巾等紀念品，作為迎接新生命的小禮物，小兒部主任周安國也代表致贈信誼基金會閱讀書袋。

閱讀禮袋內含「寶寶的第一份書單」、「寶寶愛看書」親子導讀手冊以及「早安晚安：給0-3歲的自理兒歌」寶寶有聲書，讓孩子可以自幼聆聽音樂，周安國醫師也呼籲，可透過共讀，培養親子間的互動情感，幫助幼兒智能發展、啟發孩子的想像力及學習力。

成為第一個在全新產房生產的陳姓女子透露，由於家住新埔鎮，過去曾在前台大新竹分院生產，產檢要往返新竹縣、市，且舟車勞頓，得知婦幼醫學中心成立也非常開心，可就近獲得婦幼醫療照護，不必再前往外縣市，她也認為產房、病房環境溫馨且舒適，能舒緩產前、產後緊張的情緒。

陳姓女子於6日出院，出院前，也在醫院特別設置的溫馨打卡區合影，紀念新生命的到來。院方也期盼，每位前往生醫醫院婦幼醫學中心的孕婦、產婦，都能獲得最高水準的醫療照護。