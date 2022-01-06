據美國之音報導，美國國務卿布林肯於美東時間周三(5日)在華盛頓與來訪的德國新外長安娜萊娜·貝爾伯克會談時談到了中國議題，包括中國因台灣問題而脅迫立陶宛。布林肯說，美國將與盟國一道挺身反抗來自中國的恐嚇。

布林肯在會晤後與貝爾伯格在美國國務院舉行了聯合記者會時表示：「德國和美國一致同意就中國而進行跨大西洋協調的重要性，因為它對我們共同價值觀，對法律、規則以及促進全世界穩定、繁榮和自由的協議構成了重大挑戰。我們還同意，我們將一道努力，繼續全面性地為未來打造一個正面的願景，因為從根本上說，這事關我們一道支持的是什麼，而不是反對的是什麼。」

布林肯接著說：「我們對中國政府試圖霸凌人口不到三百萬的立陶宛的做法有著立即的關切。中國正在促使歐洲和美國公司停止用立陶宛製造的部件製造產品，否則有可能失去中國市場准入，所有這一切都是因為立陶宛決定擴大他們與台灣的合作。」

布林肯補充說：「這不僅僅事關立陶宛，而是事關世界上的每一個國家都應當能夠決定自身的外交政策而不會受到這種脅迫。美國將與我們的盟友和夥伴，包括德國共事，挺身反對這種來自中國這種的恐嚇，方式是加強我們經濟的韌性、將我們的供應鏈多樣化並反抗所有形式的經濟勒索。」

他還說：「我們將繼續一道挺身反對中國政府對人權的公然侵犯並為全世界的普世人權而呼籲。」

同一天，美國貿易代表戴琪與立陶宛外交部長蘭斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，表達美國對受到中國經濟脅迫的立陶宛的「堅定支持」，稱美國致力於與歐盟及其成員國一道應對中國的外交和經濟脅迫。

與布林肯共同見記者的德國外交部長貝爾伯克說，如何與中國打交道的議題是之前以及這次會談的固定話題。她說：「對我們來說，清楚的是，關鍵的全球問題、挑戰，比如氣候危機或者大流行病，只能通過一道與中國合作來加以應對。與此同時，我們必須以堅定不移的方式捍衛我們的價值觀，捍衛這些價值觀。」

她補充說：「作為德國新政府，我們側重於共同的中國政策，我們側重於歐盟和美國之間的密切協調，我們將其視為核心和關鍵。」

德國社會民主黨人奧拉夫·肖爾茨去年12月接替了長期執政的基督教民主聯盟成員安格拉·默克爾，出任德國總理。綠黨成員貝爾伯克出任外長。

布林肯國務卿星期一與布加勒斯特九國的外長通話，稱他與這些北約東歐成員國的高級官員表示要與立陶宛團結一致。美國國務院發言人說，外長們強調，「面對中華人民共和國不斷升級的政治壓力和經濟脅迫，他們與立陶宛團結一致。」

去年11月，歐盟成員國、波羅的海小國立陶宛不顧北京的反對，允許在其首都設立駐立陶宛台灣代表處。北京做出憤怒反應，包括把兩國的外交關係降為代辦級，並對立陶宛採取了經濟報復措施。

立陶宛官員和行業機構說，中國已要求跨國公司切斷與立陶宛的聯繫，否則將會被中國市場拒之門外。中國外交部官員在回應有關提問時回應，中國一貫按照世貿組織的規則行事。