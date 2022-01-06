代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，去年12月分數降至41.7分，較去年11月減少1.9分，分數中止連續五個月上升，轉成下跌、降至黃藍燈。住展雜誌研發長何世昌表示，去年12月住展風向球分數下滑原因在於供給量縮減幅度較大，主要是政府打房重挫業者信心，以及新建案市場逐漸步入淡季有關。從市場變化來看，近來政府高壓打房手段，對建商造成的心理衝擊似乎遠大於消費者。

在「議價率」部份，去年12月北台灣各縣市平均議價率約11.9％，與去年11月數據維持不變；議價空間較大的是基隆市、台北市，平均議價率約15.6％、12.6％，而宜蘭縣議價空間最小，僅約6.9％。雖然北台灣整體議價率持平，但各縣市數值落差超過一倍以上，顯示即使預售屋實價登錄上路，消費者仍需謹慎議價才不會吃虧。

自內政部拋出「預售屋擬禁止換約」政策方向後，部份建案陸續傳出有少數買方退訂的消息。但至目前為止，退訂屬於零星狀況。何世昌指出，主因是房市仍處於上漲軌道上，多數買方賺到錢寧願選擇轉手、不急於退戶，極少有人願意選擇賠違約金15％退戶。

不過，不同意消費者換約、或者增加換約附加條件的建案卻有越來越多的趨勢；這類建案多打著「支持政府、拒絕炒房」的旗幟，禁止消費者換約轉售。何世昌認為，目前預售屋禁止換約新制尚未實施，依照現行規範，建商除非有正常理由不得拒絕消費者換約，且建商於簽約完成後，也不該片面逕自更改契約內容，相關作法都已牴觸現行規範。就算建商聲稱呼應政府打房，但卻容易被消費者質疑是「想賺15％違約金、又想賺房屋差價」，所以才超前部署禁止換約，業者仍需謹慎行事。

即使受到政府打房低氣壓籠罩，但北台灣去年12月新建案整體市況呈現「人氣減、買氣穩」；由於房價續漲與通膨兩大憂慮作崇，購屋族依然戴著頭盔往前衝。不過，去年12月以台北市市況表現較差，原因可能與北市消費者對政策較為敏感有關，至於其他縣市所受衝擊並不大。由於買氣大致穩定，建案去化還算順暢，去年12月線上待售住宅建案數仍低於1100個，該項指標分數與去年11月一樣維持不變。