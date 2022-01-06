春節期間出遊，自己沒車也OK！台灣高鐵公司推出「走春專案」，即日起，旅客購買春節期間指定出發日的「高鐵假期」20條指定自由行行程，飯店住宿最低0元起，再送iRent共享機車使用1小時。詳見走春專案活動網頁。

高鐵表示，春節期間暢玩國旅，只要善用大眾運輸工具，錯開尖峰，一樣可以玩得開心、實惠！本次高鐵假期「走春專案」搭配飯店涵蓋台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等6個地區、20家優惠飯店，即日起開放預購，搭配5家北部飯店行程，適用出發日期自2月1日至2月15日。

以左營出發到台北，入住老爺會館台北林森店、兩人同行為例，每人最低只要3010元。

另外中南部15家飯店行程，適用出發日期自2月5日至2月15日止。以台北出發到高雄，入住高雄首福大飯店、兩人同行為例，每人只要2760元起。除享優惠價格外，每房再加碼贈送iRent共享機車使用1小時。