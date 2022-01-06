立法院今召開第二次修憲委員會，擬處理修憲提案審查及公聽會日程安排。但會議一開始，朝野又爆發衝突，導火線是民進黨在第一次會議已主導會議的主持，今天會一開始，又再度推舉黨籍立委周春米負責主持，國民黨抨擊此舉違反「輪值」慣例，質疑民進黨根本是故意要讓修憲破局，憤而集體退席。

然而，由於國民黨退席前，黨內立委已先完成「簽到」程序，符合「立法院修憲委員會組織規程」所訂「須有委員三分之一之出席」的門檻。因此，周春米眼見藍營無人在場後，逕自宣布繼續開會，並在管碧玲提案下，敲定接下來在立法院臨時會期間的10場公聽會、會議，由民進黨擔任6次召委、國民黨4次，經「唱名表決」後，議事日程就此確認。

本屆修憲委員會截至目前為止，朝野四大政黨總計提出75個修憲案，以類型區分，主要分為5大塊，第一是賦予18歲可投票參政的公民權；第二，廢除考試院及監察院，讓五權分立變三權分立；第三，降低修憲門檻；第四，中央政府體制的改造，確立總統制、內閣制，或是否要恢復閣揆同意權；第五，動物權、環境權入憲，改造基本國策。

依照憲法增修條文規定，要完成修憲的程序，須經1／4立法委員提議，3／4出席，及出席委員3／4決議，提出憲法修正案；經公告半年後，交由公民複決，而有效同意票須超過選舉人總額半數(約965萬票)才算通過。為讓公民複決能超過門檻，朝野有共識將投票與今年底九合一互綁，以衝高投票率。

換言之，修憲要完成，須具備三大要件，一是「超高的朝野共識」，二是「超高社會共識」，三是「超高投票率」。

朝野經協商後，為趕上修憲進度，將修憲議題納入此次立法院臨時會議程。然而，修憲委員會今上午一開會，朝野就為了誰來主持鬧到翻臉。

本屆修憲委員會共5位召委，分別是民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米，及國民黨立委李貴敏、鄭麗文。根據立院慣例，負責主持委員會的召委，都是由具有召委席次資格的政黨「輪流擔任」，而先前修憲委員會籌備會議，已由管碧玲負責。

未料，今天會議一開始，鍾佳濱就向議事人員主張推舉周春米擔任輪值召委，這時國民黨2名召委因尚未進入會場，周春米就順勢坐上主席的位置，要求宣讀報告事項。

當國民黨立委陸續進入會場後，曾銘宗當場質問周春米「你是輪值的召委嗎？你這什麼意思！」當場要求周春米下來。鄭麗文也說，依照委員會慣例，主持議事的召委應輪流擔任，民進黨怎麼可以鴨霸成這樣。

國民黨女悍將陳玉珍氣得喊話，怎麼可以有這麼不要臉的事情，「剛剛管碧玲私底下還告訴我們民進黨是『故意這樣做的』，會議還沒開始就直接宣布自己是主席，根本就是故意要讓修憲破局！」國民黨團總召費鴻泰也強烈表達不滿，所有出席的國民黨立委憤而集體退席抗議。

就在國民黨退場後，鍾佳濱出面表示，「在這裡誠摯呼籲修憲要政黨合作，歡迎希望修憲的國民黨趕快回到修憲委員會」。民進黨立委蔡適應大酸，國民黨立委就像不守秩序的學生，自己遲到還怪老師直接上課，實在太鴨霸。管碧玲則說，民進黨在修憲過程扮演著「阿信」的角色，對國民黨一再忍耐，結果到現在還是不願參與修憲委員會。

然而，由於國民黨立委退席前，黨內立委已先完成「簽到」程序，符合「立法院修憲委員會組織規程」所訂「須有委員三分之一之出席」的門檻。因此，在周春米主持下，敲定立法院臨時會期間的10場公聽會、會議，由民進黨擔任6次召委、國民黨4次，議事日程就此確認。

而在公聽會邀請與會的學者專家，依照管碧玲提案，每場不超過15人，其中民進黨推舉8人、國民黨5人、民眾黨及時代力量各1人。對此，民眾黨立委張其祿表達異議，主張應讓小黨推薦人選增加到2人，但周春米不置可否，僅表示讓議事人員與時代力量黨團連繫後再行確認。

值得注意的是，此次會議狀況並非首次。去年12月23日，立法院召開修憲委員會，擬確認修憲議題、公聽會的舉行及5位召委的分工。但會議開始後，也是因為該由誰主持都喬不攏，國民黨團堅持鄭麗文，民進黨屬意鍾佳濱，意見分歧，最終導致流會。