童仲彥出示對話截圖，攤商抱怨補助金到投票前才領到錢，攤商不禁懷疑這是「趕在罷免前，先把大家按捺好」。(圖/童仲彥提供)

童仲彥出示對話截圖，攤商抱怨「農糧署的補助，目前還沒有人領到」。(圖/童仲彥提供)

無黨籍立委林昶佐案罷免1月9日投票倒數，金色力量黨主席童仲彥6日再質疑立委林昶佐妻子在去年2月間以4400萬於中正區仁愛路購屋後，林昶佐卻一直沒住中正區，他並預告明日公布林昶佐住大安區的鐵證。另外，童也質疑林昶佐宣稱成功爭取批發市場1056人紓困補助，但4224萬紓困金在去年12月29日罷免前才發，「國家機器動得太厲害」，連紓困金都可以變國家機器來運用，搶救林昶佐嗎？

童仲彥日前披露林昶佐妻子去年在北市中正區花了4千萬買房。童仲彥6日舉行記者會出示探訪該住處的影片，指出應門者並不是林妻葉湘怡，此人是不是林所謂的長輩？長輩到底在那裡？他要發起全民協尋長輩活動，不要什麼事都推給長輩，林昶佐稱住處設有樓梯，方便長輩上下樓，但明明是電梯大樓。

童仲彥也質疑，為什麼是賣掉文山區的房子而不是大安區？是否一直住在大安區？林昶佐每逢選舉就租屋、換屋，2020年選立委時，在萬華「全坤威峰」短期租屋，2022年遭罷免就換屋到中正區，但林昶佐一家人一直是住在大安區的，童仲彥批林昶佐誠信破產，不能逢選舉就Long Stay，欺騙中正萬華的人。

童仲彥說，林昶佐面對房產被質疑，含糊帶過，說不是秘密，騙民眾監察院就查得到，但今年度公職人員財產申報資料，監察院根本就還沒公布，一騙在騙，呼籲林昶佐公布財產、資金流向，不要模糊焦點。

童仲彥表示，林昶佐在2015年大安區市議員參選聲明中，指自己是「土生土長的大安區囝仔」；近日面對罷免危機，受訪時又說「自小就在中正區長大」，他酸林，每逢選舉就重新投胎出生，一騙再騙真荒謬，連出生地都可以騙，還有什麼不能騙？

童仲彥更爆料，林昶佐在臉書、宣傳單，甚至是罷免公報中提到，「成功爭取」農委會批發市場紓困專案，使1056個市場攤商家庭受惠，原本應該是緊急的救命錢，卻拖了四個多月，壓在罷免投票前發放，市場承銷人苦等紓困金時看到林昶佐的傳單，痛斥根本是詐騙，如今款項終於匯入，更讓他們不禁質疑，是趕在罷免前要「按捺」嗎？童仲彥痛批，如果4224 萬的紓困公款也能用來催票，那真的是要選票，沒人道。

童仲彥出示對話截圖，攤商抱怨「農糧署的補助，目前還沒有人領到」、「很久之前就提出申請了，補助款到現在一直都沒人收到」。申請截止日期是去年8月31日，一直到拖到去年12月29日才收到4萬元的補助金，承銷人等了4個多月，到投票前才領到錢，攤商不禁懷疑這是「趕在罷免前，先把大家按捺好」。

童仲彥炮轟，連紓困金都可以變成國家機器來操作？還敢大言不慚發文宣說爭取到了，為什麼知道錢一定會下來，而且在罷免前下來，這也太巧了吧，國家機器也動得太厲害。

對於蔡英文今前往廣照宮與林昶佐同台，童仲彥痛批，全民在關心疫情會不會出現破口，蔡英文卻在關心民進黨會不會出現破口，民進黨的破口是萬一林昶佐被罷免掉怎麼辦，裂解時代力量、整天罵柯文哲的林昶佐，就是民進黨的側翼，不保住不行，難道關心民進黨的破口，比關心疫情的破口還要更重視？

金力黨士林、北投市議員擬參選人王郁揚表示，4224萬的紓困金，竟然壓到罷免投票前才發放，等於變相幫林昶佐收買選民，「國家機器用4224萬紓困金護昶、反罷免，是台灣民主政治史上最黑暗的一頁」。

對此，林昶佐回應，這是2016年選舉對手就有的質疑，他從小就在臨沂街長大，忠孝國小、中正區生活區包括周圍大安萬華乃至中山區等等，在哪都有大安區的朋友，在地的同學、老師、老鄰居也都知道他從小在那邊長大的；不懂罷免方的這波操作，前幾天才發黑函到說他不住選區，現在又爆料說他住選區，操作概念是什麼不是很清楚。他強調，他就跟一般民眾一樣，賣掉舊房子，不夠的都是八成貸款。

至於批發市場紓困案，林昶佐強調，紓困的案子協調從8月開始，協調合作委員包括國民黨立委蔣萬安，開協調會助理都會來，包括國民黨委員一起通力合作的農委會紓困有1118件，說他不顧在地等罷免理由，沒有回歸本質，他的服務非常扎實。