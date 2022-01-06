台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日舉行投票，雙方陣營把握最後時間爭取選民支持。對於林昶佐稱從沒有反對調查並公開3+11，前國民黨青年團副總團長何元楷指出，當初包括林昶佐、民進黨立委范雲在內都投下反對票，並問林昶佐，是忘記了，還是害怕想起來？

罷免案昨日舉行說明會，林昶佐在第二輪說明時，強調自己從來沒有反對3+11的調查，且是在第一時間就支持。

對此，何元楷今（6）日在臉書表示，去年6月19日，立法院表決調查並公開3+11會議紀錄時，林昶佐跟著眾多民進黨立委一起投下反對票，難不成林昶佐失憶了嗎？並回顧，當時有62位立委投下反對票，其中包括林昶佐、范雲等人。

何元楷說，如果林昶佐想不起來，可以Google搜尋一下自己的名字配上3+11，應該有很多新聞可以讓你想起來；再沒辦法想起來，也可以YouTube搜尋「3+11表決」，有影片絕對可以讓你想起來。

何元楷直言，有這麼多資料可以證明林昶佐過去反對調查公開3+11，現在卻說從沒有反對，如果林昶佐不是失憶，那百分百就是睜眼說瞎話！