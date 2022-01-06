2022年武陵農場櫻花季預計2月12日展開，循往例交通疏運管制，限定持有通行證住宿遊客與團客才能進場，鼓勵民眾踴躍搭乘大眾運輸專車前往。國光客運台北與宜蘭兩地5站出發的賞櫻專車今（6）日中午12時開始販售，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票只要450元。

國光客運指出，今年是執行賞櫻專車疏運第10年，10年來國光客運票價一直維持不變，但各項成本大幅增加：像是配合工時規定落實雙駕駛機制，回程時一律於宜蘭接駁站更換駕駛；油價比去年同期每公升上漲近4元；再加上票價距離主管機關核定上限仍有不小空間，一直希望能夠如實反應成本調漲票價，但經過主管機關多次溝通協調，並允諾全力協助納入營運補貼機制後，國光客運決定今年維持原價回饋乘客。

各類民生物價蠢蠢欲動，國光客運表示，為配合平穩物價與振興國旅整體政策，可以體諒主管機關用心良苦，尤其在國際疫情反覆延燒，邊境持續封閉，武陵農場是國內賞櫻第一選擇，搭乘賞櫻專車上山是彌補無法出國的另一種小確幸。

今年櫻花季落在農曆春節連假後，可望與花季時間高度重疊，迎來國人賞櫻新一波高潮。國光客運提醒有意購票賞櫻的民眾手腳要快。國光客運武陵賞櫻專車從2月12日至28日共計17天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等五地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及7-11、全家、萊爾富三大超商購票。