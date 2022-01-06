工總日前針對環保署的「氣候變遷因應法」草案提出建議，包括，「2050淨零排放目標不需急於入法」，但環團今天召開記者會指出，工總理事長王文淵所屬的台塑集團已規劃要在2050淨零碳排，工總聲明無疑打臉王文淵，呼籲2050淨零碳排仍應入法。

溫室氣體減量及管理法從2015年施行至今，但因缺乏統籌協調機制、各部會權責不清、缺乏碳價制度、減量和調適的科學基礎與公民參與機制不足，多個民間團體、立委在立法院提出8個修法版本，環保署也在去年10月預告修正為「氣候變遷因應法」。

「2050淨零排碳不入法是退步行為」，台灣環境規劃協會理事長趙家緯說，目前朝野各黨派版本皆把2050淨零排碳入法，也是朝野各黨派的立場，而且許多承諾要2050淨零碳排的產業如台積電、中鋼、台塑等都是工總的會員，這些廠商應要反駁工總的立場。

趙家緯提及，行政院近日擬提出3年1000億淨零排碳預算，但如果依氣候法草案把統籌的工作交由長期效能不彰的永續會執行，恐怕會無法落實氣候法。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，工總提及2050淨零不應入法，但與此同時工總理事長王文淵也是台塑集團總裁卻提及台塑要在2050達成淨零排碳目標，工總的聲明無疑打臉王文淵。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝認為，氣候法草案中未如水汙法、空汙法、環評法納入公民訴訟條款，如果未納入公民訴訟條款，恐怕會使監督力道減弱；地球公民基金會研究員楊書容認為，環保署在草案中新增效能標準、碳費徵收等，環保署不應產業回應而動搖。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚說，工總曾提及每噸碳費希望為100元，相較各國費率偏低，而依環保署委託研究則指出應從每噸碳費10美元開徵，2030年為每噸98美元。