5歲的成成罹患小耳症，3歲時還一句話都不會講，經過治療已有9成語言能力，個性也很活潑好動。圖為成成和王彩樺一起寫春聯迎新年。（王家瑜攝）

近日國內疫情升溫，藝人王彩樺透露自己和丈夫已完成第3劑新冠疫苗接種，兩位女兒也陸續打完2劑疫苗。日前她和女兒庭庭為羅慧夫顱顏基金會合體代言，今天出席記者會擔任愛心大使，更霸氣喊出「捐款100份」，盼幫助顱顏兒家庭過好年。

王彩樺受訪時表示，因為工作關係會接觸很多人，她認為打疫苗是最好的防護方式，因此去年4月國內一開放自費接種，她就和丈夫一起去打了第1劑AZ疫苗；去年12月中旬，夫妻倆接種第2劑已滿5個月，就馬上安排接種第3劑莫德納。

農曆春節將近，王彩樺說，平時都在拍戲，過年期間難得會休幾天假，打算和家人出門逛逛街，或是宅在家追劇；最近兩位女兒剛學會打麻將，過年期間全家人也可在牌桌上同樂。日前她和女兒庭庭首度合體代言，母女一起做公益，為顱顏患者發聲。

在台灣，一年約有300名新生兒有顱顏缺陷，平均需接受長達18年的治療，在心理和生理上都帶來不少負擔。5歲的成成出生時才發現罹患小耳症，因家人的不接納和自責，媽媽曾想過帶孩子走上絕路。

成成媽媽回想有一次帶成成就醫時，正好遇到羅慧夫顱顏基金會的社工，遞上一張名片，建立聯繫後，社工為她提供許多醫療資訊，也讓她徬徨無助的心安定下來。在基金會鼓勵與補助下，成成進入幼兒園就讀，在同儕環境中刺激語言發展，並持續接受治療，原本3歲時一句話都不會說，現在已經有9成的語言能力。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，疫情打亂了日常，由於醫院進出人數有限，社工和志工無法像過去陪伴顱顏兒家庭就醫治療，只能透過電話或視訊方式交流，盡可能了解他們的需求並提供協助。

為支持顱顏家庭持續前行，基金會希望募集800萬元，使用於新手父母諮詢、心理關懷、經濟補助、獎助學金、手術費、語言治療、營養品等補助。即日起只要單筆捐款580元以上，將贈送知名插畫家「麵包樹」設計的春聯及紅包套組。

王彩樺感性表示，看到這些孩子那麼小就要動手術，實在很捨不得，而父母親的堅持與陪伴更是讓她動容。她也拋磚引玉喊出「捐款100份」，希望號召社會大眾的力量，幫這群孩子好好長大。

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