桃園機場群聚擴大，除境外移入個案接連增加，就連本土也出現竊診案例，引發全國擔憂。新北市市長侯友宜昨日（5）在臉書發文呼籲中央，對現階段的春節專案要調整步伐，重新盤整高風險國家；也呼籲全民，外出要記得全程佩戴口罩，17日前即便拍照也不要脫下口罩。對此，港媒評論表示，侯此文顯然是在對綠營叫陣，而侯的「超前部署」再一次領先中央，帶給綠營強烈恐慌。

侯友宜昨日在臉書發文表示，全球疫情不斷地升溫，我們無法置身事外，一定要築起防疫憂患意識。眼見英國、法國、美國等國都不斷創下確診新高紀錄，他要拜託大家，一起做好防疫措施，外出要記得全程佩戴口罩，17日前連拍照時大家也不要脫下口罩，才能為自己與家人建立起最好的防護。

侯友宜呼籲中央，對現階段的春節專案要調整步伐，重新盤整高風險國家，去思考，哪些該轉而調整成為高風險國來管理，該調整步伐就該快速調整，不要讓病毒有機會趁隙而入。侯強調，新北市就在桃園的隔壁，故新北市政府提出兩大「加強版」防疫措施，包括春節期間10+4+7的同住家人要做免費的篩檢、防疫計程車的司機與防疫旅館工作人員須周周篩檢。

針對侯友宜的發文，香港媒體《中評社》今日（6）評論指出，侯去年三級警戒期間因超前部署獲得不少聲量，這次相關防疫措施又衝到蔡政府前面。尤其這篇文顯然衝著蔡政府而來，除暗指新北市的防疫措施較中央更嚴密，更以最大諸侯的身分直接點名中央調整政策，大展霸氣；此外，就連文章配的「背影照」也別有玄機，似宣告自己又一次「走在前面」了，也加深了蔡政府的忌憚與恐慌。