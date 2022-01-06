雖然高盛看好未來幾年比特幣價格大有可為，甚至可望上看10萬美元，但在聯準會可能加快、加速升息以及美股重挫之際，投資人急忙撤出風險資產，高盛的美言似乎無助於力挽狂瀾，目前比特幣價格大跌逾7%，報43108.92美元。

其他加密貨幣亦表現疲弱，以太幣跌逾9%，瑞波幣跌8.6%，狗狗幣跌逾8%，柴犬幣跌近9%。

去年11月，該全球身價最高的加密貨幣價格一度飆升至近6.9萬美元，創下歷史新高。

儘管近來價格表現乏力，但高盛在周二出具的報告中指出，未來5年內，比特幣價格可能翻倍漲，每一枚的價值可能漲破10萬美元。

高盛全球外匯、利率和新興市場策略聯席主管Zach Pandl在報告中表示，我們認為隨著數位資產普及，比特幣的市占版圖很可能日益擴大。比特幣將搶走更多黃金的市占。

目前黃金價格一直停滯在每盎司1800美元左右。

Pandl表示，比特幣目前在所謂「保值」（store of value）市場的占比約為20%，但最終可能擴大到50%，這可能在未來5年內帶動比特幣價格每年上漲17%～18%，達到10萬美元之譜。