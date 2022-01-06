林昶佐罷免案周日即將投票，民進黨「湧言會」成員立法委員王定宇、趙天麟等人，今天集結出席街頭宣傳活動。王定宇喊出「台派立委一個都不能少亅。趙天麟則強調，這次罷免不具正當性，台灣社會是個成熟發展的社會，會捍衛在國際上為台灣民主自由發聲的國會議員。

民進黨「湧言會」成員立委王定宇、趙天麟、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪、新竹市議員李妍慧、高雄市議員林智鴻及台北市議員參選人康家瑋、顏若芳、林延鳳、趙怡翔、新北市議員參選人李宇翔、曾進益等人，今天全數出動在台北市金山南路信義路進行街頭宣傳。

林昶佐提到，感謝這段時間有許多好朋友站出來力挺，對罷免案的結果充滿信心，希望9日投票可以終結一系列的報復性罷免，台灣在2022年能夠平安順利。

王定宇表示，與林昶佐同為立法院外交國防委員會的同事，台灣正值國際外交重要突破時刻，台派立委一個都不能少，呼籲選民守住林昶佐的立委席次。

趙天麟強調，林昶佐多次在民主議題上替台灣在國際社會發聲，在國際上是台灣相當具有代表性的國防外交立委，這次罷免不具正當性，台灣社會是個成熟發展的社會，會捍衛在國際上為台灣民主自由發聲的國會議員。

阮昭雄說，林昶佐受到這樣的無妄之災，很多好朋友大家都共同響應，也希望在1月9日當天，大家可以投下不同意票，「不只是公投四個不同意，包括中正萬華要有第五個不同意」，共同捍衛台灣的民主，讓林昶佐可以留在立法院。

何博文也批評國民黨惡意操作罷免，浪費國家及人民資源，呼籲全民站出來一起反惡罷！鄰近萬華區的新北市議員張志豪呼籲選民一定要出來投票，珍惜手中的選票，把優秀的立委留在立法院；高雄市議員林智鴻、新竹市議員李妍慧則呼籲民眾一人打四通電話，守護中二選區的林靜儀及中正萬華的林昶佐，讓9日的投票結果「雙林雙贏」。

民進黨「湧言會」雙北市議員參選人也全員出動力挺林昶佐，包含中正萬華選區的康家瑋、大安文山區趙怡翔、士林北投區林延鳳、中山大同區顏若芳、土樹三峽鶯歌區曾進益、林口五股泰山區李宇翔也一起站上街頭，陪同林昶佐走上街頭強力催票，呼籲選民務必投下不同意票，一起打贏這場報復性罷免的「終局之戰」，徹底終結惡質罷免歪風。