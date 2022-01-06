位在花蓮市美崙溪畔的近百年的日式宿舍群建築「將軍府」，因年久失修，岌岌可危，花蓮縣文化局獲文化部補助，斥資1.6億元修繕其中8幢宿舍，是歷年來規模最大的整修工程，前年8月動工，預計今年4月底完工。（羅亦晽攝）

位在花蓮市美崙溪畔的近百年的日式宿舍群建築「將軍府」，因年久失修，岌岌可危，花蓮縣文化局斥資1.6億元修繕其中8幢宿舍，前年8月動工，預計今年4月底完工。（羅亦晽攝）

位在花蓮市美崙溪畔的日式宿舍群建築「將軍府」，迄今已近百年的歷史，2005年列入縣級古蹟及歷史建築，是花蓮重要文史指標，不過年久失修，岌岌可危，花蓮縣文化局獲文化部補助，斥資1.6億元修繕其中8幢宿舍，是歷年來規模最大的整修工程，前年8月動工，預計今年4月底完工，將重現將軍府沉寂多年的往日風華。

將軍府自1936年建立，整齊一致的日式建築群，其中位在聚落中間，有圍牆和獨立花園的大隊長官邸，陸續住過幾任隊長，最有名即為官拜大佐的中村三雄，由於當時附近居民不知其身份，因此將此聚落稱作「將軍府」。

由於將軍府為日據時期遺留至今的珍貴歷史建物，是花蓮重要的文史地標，縣府2005年將其列入縣級古蹟及歷史建築，並爭取文化部2018年推動「再造歷史現場」專案計畫，獲核定「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」，共編列2.4億元，其中1.6億元用於將軍府的規畫設計、建築修復工程，包括中村大佐官邸等8幢建物。

不過建物因年久失修，木造住宅毀損程度嚴重，經修復工程團隊調查1930年代歷史建物構造及材質後，於前年8月動工，陸續從地板開始，由下往上逐步拆解柱、梁、屋架、屋瓦、天花板、門窗，進行修繕作業，歷經1年多時間，整修進度已達68.2％，預計將在今年4月27日竣工。

縣長徐榛蔚前往關心工程進度表示，將軍府具有獨特的歷史意義，也見證花蓮市區的發展歷程，感謝工程團隊的用心，由於建築材料及工法可能已失傳，修復不易，需要經多次文史考證及工程的進行，才能讓將軍府重新展現不同的面貌，縣府未來也以活化空間為方向，規畫各館棟室內的利用，提升歷史建物的價值。