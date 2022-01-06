市場擔心美國聯準會（Fed）加快收水，美股當地時間5日顯著收壓，但財新中國12月服務業回升，港股6日曾跌近200點後跌幅削半。

香港信報報導，港股開盤跌64點報22843點，一度升115點，高見23022點，但A股受壓，大陸創業板指數曾跌2.2％，拖累港股掉頭下挫197點，低見22709點，之後A股又收復部分失地，創業板早盤最終只跌0.95％，港股跌幅也收窄，上午只跌百點內收盤。

恒指中午收報22824點，跌82點或0.36％，國指收報7984點，跌31點或0.39％，恒生科指收報5292點，跌30點或0.58％，大盤成交額738.56億港元。

藍籌股普遍受壓。中移動A股跌0.5％，H股則跌1.1％；建行降1.1％；工行下滑0.9％；新奧跌6.9％，為表現最差藍籌；但京東與阿里巴巴分別升2.1％和3.6％，是頭兩位升幅最大藍籌。

基建相關股：逆市跑出。中鋁國際A股升停，H股爆升33.9％；中國能源建設彈高9.8％；中冶揚2％；中國建築國際升1.5％；中國鐵建升2.3％；中鐵也升2％；建材股海螺漲1.5％；中建材升3.9％；潤泥與馬鋼皆五連升，半日升1.5％和1.4％；重鋼漲0.8％；鞍鋼走高1.7％。