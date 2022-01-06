OSIM推出全新概念的「2人＋1座」沙發小天后 13:212022/01/06 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 OSIM推出全新概念的「2人＋1座」沙發小天后。(業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精緻型住宅生活已經漸漸成為了趨勢，OSIM也了解到台灣小宅的空間環境，昨（5日）OSIM就跨界推出全新概念的「2人+1座」，以2人座沙發、再搭載全身按摩的OSIM沙發小天后，實現「沙發」結合「全身按摩椅」的雙重享受，不但可坐可躺，更擁有OSIM專利V手按摩科技，模擬真人手感的抓捏按摩、強勁的腰部按摩，還有3種皮革顏色及不同設計靠枕，僅72cm的寬度，更能輕鬆融入家中；現享除舊佈新優惠價5萬9800元。 包庇「悅容莊」色情按摩 中山分局小隊長50萬元交保 男子街頭遭3煞擄走洗劫58萬 2人被抓主嫌仍在逃 #OSIM #沙發 #2人 #按摩 #全新概念 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 10:352021/12/26 社會 包庇「悅容莊」色情按摩 中山分局陳姓小隊長遭約談 15:402021/12/28 社會 慶功宴變調 骨董藝品富商輪流性侵醉正妹 法官怒了 12:172021/12/30 社會 小三不愛孩子 陸男親手將兒女扔出15樓致死 2人遭判死刑 21:442021/12/28 社會 正妹實況主「啊乓」直播遇飛車搶劫 犯嫌判刑7月 17:032021/12/29 社會 海匯國際投資期貨吸金破億元 警逮51歲女主嫌等12人 15:422022/01/03 社會 4類患者 陪病放寬至2人 04:102021/12/28 生活新聞 土方公會理事長涉濫倒廢棄土 士檢拘提52人查扣千萬犯罪所得 18:152022/01/05 社會 今日最健康》按摩脖子恐中風 太多人誤觸「危險三角區」 09:572022/01/04 健康 醫院陪病管制調整 4種患者陪病人數得放寬為2人 14:312021/12/27 生活 高雄警遭按摩店員工控性侵10萬交保 分局長親自回應 21:562022/01/03 社會 生活熱門新聞 直播》本土增3確診 境外移入再暴增40例 - 生活 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 男友代刷存摺見「一夜春宵費」妹子急求賣家現身幫澄清 - 生活 Omicron入侵台灣！感染後症狀、第三劑怎選 6大QA秒懂 - 生活 門診多人有呼吸道症狀 醫喊不妙：Omicron症狀很像感冒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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