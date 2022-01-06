精緻型住宅生活已經漸漸成為了趨勢，OSIM也了解到台灣小宅的空間環境，昨（5日）OSIM就跨界推出全新概念的「2人+1座」，以2人座沙發、再搭載全身按摩的OSIM沙發小天后，實現「沙發」結合「全身按摩椅」的雙重享受，不但可坐可躺，更擁有OSIM專利V手按摩科技，模擬真人手感的抓捏按摩、強勁的腰部按摩，還有3種皮革顏色及不同設計靠枕，僅72cm的寬度，更能輕鬆融入家中；現享除舊佈新優惠價5萬9800元。