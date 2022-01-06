擁有E級好身材的「國光女神」陳依依（依依）不僅人長得美，還是畢業於中山醫藥大學的三類組高材生，但她後來在巧合之下進入演藝圈，坦言這決定一度要氣死爸媽。上月底她在IG曬出美照，可見她穿著短版上衣，中空露出紙片腰，又因為雙峰太過突出，幾乎要擠炸上衣，引來網友狂留下愛心。

依依過去因參加《國光幫幫忙》被封為國光女神之一，2017年她和大她11歲的納豆被拍到約會，戀情就此曝光，依依後來上節目分享與納豆交往的經過，透露兩人還在曖昧初期，納豆就使出「超強撩妹術」，兩人去看海約會吃飯時，納豆見依依嘴上沾到義大利麵醬汁，便笑著走過來伸手往依依嘴角一抹，溫柔笑說：「妳嘴角沾到東西了啦！」讓依依坦言頓時有被電到的感覺，3天後就答應納豆正式交往。

據《三立新聞網》報導，依依兩年前受訪分享，自己本來在中山醫藥大學念的是牙科系，發現幾乎在退學邊緣後就轉學到營養系，畢業後家人本來希望她出國，沒想到被經紀公司挖掘邀約出道，依依沒想太多就簽了合約，以為父母聽了也只能點頭答應，沒想到兩老快氣炸，差點引發一場家庭戰爭。

去年9月，依依罕見心情低落發文，透露和納豆交往4年多常受到酸民質疑花男友錢，強調：「我把自己照顧得很好，也把他照顧得很好，重點沒花到他的錢」，更表示兩人感情和經濟方面都是平等的，「只因為他的事業成就比我高？我工作也很認真啊」，最後更貼上雙手一攤的表情符號，並向女生網友喊話：「女生們，我們不需要互相計較，我們要做的是專注目標，心明眼亮，充滿動力，保持美麗」。