隨著南韓現任總統文在寅任期即將屆滿，南韓最大的在野黨「國民力量」正摩拳擦掌，全力備戰3月9日登場的總統大選。然而，該黨總統候選人尹錫悅近日卻因黨內鬨，加上妻子學歷造假與論文抄襲風波，導致先前一路領先的民調遭到逆轉。對此，尹錫悅5日宣布重整競選團隊。

據《韓聯社》報導，尹錫悅表示即日起解散黨內的競選團隊「中央選舉對策委員會」，重組後的競選團隊將由資深國會議員權寧世領銜，並讓年輕素人執掌內部職務。對於自己未能善盡領導競選團隊與黨的職責而讓國民操心，自己將擔起一切責任。

至於競選團隊未來走向，他則提出建構務實型「選舉對策本部」；相關內部職務不再由議員分配，而是由年輕素人執掌。至於稍早表明離意的前國會議員，也是前共同民主黨代理黨魁金鐘仁，尹則感謝他先前提供的建議，也希望金日後能繼續提供好的建議。

針對與國民之黨總統候選人安哲秀合推單一候選人，他強調自己是候選人不宜評論。何況，兩黨目前都在選舉造勢，合推單一候選人有違政治道德。至於國民力量是否更替總統候選人，他將由民眾決定。

此外，他也表態僅有4次的法定辯論不足以讓選民檢視政策，將委由競選團隊與執政黨協商，額外與執政黨共同民主黨總統人選李在明加開辯論會。

他矢言，先前國民力量不能掌握民心動向，未來將修正選舉中的錯誤。自己會成為民眾期待的尹錫悅，說出國民想聽的話，而不是一味喃喃自語。期盼選民給予時間，他將蛻變成為完全不同的風貌。

對於妻子學歷造假與論文抄襲事件，他感到抱歉並接受一切批評。他強調，自己一貫堅持的原則，同樣適用於親信與家人。