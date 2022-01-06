大公文匯全媒體報導：繼《立場新聞》、《眾新聞》、《癲狗日報》等香港網路媒體宣布停運之後，又一家香港網媒「夠薑媒體」今日（6日）於社交平台Facebook宣布終止部分業務，包括網台節目、街頭訪問、特約記者直播等，並會於日內將以上有關影片及群組於其Facebook、Instagram及YouTube全面下架。「夠薑媒體」表示，其他業務包括市集舉辦、產品開發、廣告合作等其他業務將繼續。

在網媒《立場新聞》遭警方搜查被迫關閉以及《眾新聞》迫於自身安全考量停運後，香港特首林鄭月娥1月4日表示，有關做法是媒體自己的決定，不能將事件與香港的新聞自由直接掛鉤，特區政府並無打壓新聞自由，而是依法辦事。

林鄭月娥說，她讀到一條由於網媒的關閉，香港新聞自由瀕臨死亡的新聞，她不能接受這樣的指控。她認為，西方國家的國安法更嚴厲，如果這兩家媒體的停運與《香港國安法》有關，那西方國家也沒有新聞自由。