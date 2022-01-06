特殊學名藥廠法德藥(4191)治重度憂鬱藥獲美FDA藥證，今日股價開高後，一度衝上40.8元，漲幅超過60%，隨後漲幅縮減至46%，40元大關得而復失。

法德藥用在重度憂鬱症治療的學名藥產品Venlafaxine ER Tablets 75mg、150mg，獲得美國FDA正式核准並取得藥證。未來將透過公司在美國當地銷售夥伴進行銷售，營運將添新柴火。

據IQVIA資料統計，Venlafaxine ER Tablets的適應症為重度憂鬱症(MDD)、社交焦慮症(SAD)，2020年全年美國市場銷售額約0.7億美元，目前市場競爭者包括(但可能不限於)JUBILANT、Nostrum。

在中國大陸市場，琥珀酸美托洛爾緩釋片47.5mg及95mg獲也在2021年9月取得學名藥藥證，為原廠藥以外，唯一學名藥廠，已與四環醫藥集團子公司海南四環醫藥簽署5年獨家產品總經銷合約，將快速搶攻市場。