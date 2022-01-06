北市捷運中山站上月23日出現一名色情狂，在地下街一處店鋪前，看著女店員做出猥褻動作，女店員趕緊跑開向站務人員求助，警方獲報後，循線通知廖姓男子到案，他聲稱只有按下腹部，但女店員目睹他拉下拉鍊以及動作，警方後依違反《性騷擾防治法》函辦，並告誡不要再犯。

色情狂捷運地下街朝向女店員作猥褻動作 警統計近2年性騷擾案共83件

53歲廖姓男子，有多次傷風敗俗的紀錄，當天晚間8點多，穿著西裝出現在捷運中山站附近，閒晃了1個半小時，進站後又在廁所待了40分鐘，觀察四周店家，鎖定一處只有1位女店員的店舖，站在門口以外套遮掩做出猥褻動作。

女店員見男子站在門口，以為是身體不適，仔細一看驚見他拉下褲子拉鍊，做出猥褻動作，才趕緊跑到服務台向站長求助，並由站長協助報警，該男子匆忙離去，警方調閱附近監視器畫面，根據他來、去動線鎖定身分。

廖男到案稱，因為下腹部不舒服，用手按壓，否認有猥褻的動作，但女店員指證歷歷，警方依法送辦。捷警統計，近2年在捷運系統內的性騷擾案件共發生83件，破獲率9成以上，手法大多是以不當碰觸他人身體或以猥褻言語、行為，損害他人人格尊嚴。