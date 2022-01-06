「邁向過半大聯盟」6日在國民黨鳳山舊黨部首度掛起聯合看板，參選高雄巿議員的民進黨7新人摃上國民黨，痛批在議會以人數阻撓高雄發展，加開臨時會根本是曠工議員、薪水小偷，如果不做事，就應該被淘汰，換他們來。

高雄巿今年度總預算還在議會審查，原訂6日起的二、三讀會，因為財經委員會即使挑燈夜戰仍審不完，所以變更議程再給1天分組審查。國民黨團總召童燕珍認為，參選巿議員應該是針對監督巿政，反過來監督議員是本末倒置。

「邁向過半大聯盟」7新人蘇致榮、黃彥毓、陳慶鴻、洪村銘、黃偵琳、湯詠瑜、林慧欣6日在國民黨鳳山舊黨部首度掛起聯合看板。這個地方去年曾因蘇致榮以及國民黨高雄巿議員李雅靜為了公投看板針鋒相對、互別苗頭。

7人表示，去年國民黨以城中城案杯葛高雄巿今年度總預算案，導致加開臨時會，延宕議事仍然照領薪水，已經不是薪水小偷，根本是搶匪，國民黨議員「曠工」在先，又要浪費資源，如果不做事，就應該換人來當。