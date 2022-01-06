2022年除了馬上迎來的罷免林昶佐與中二立委補選外，縣市首長選舉也是各界關注焦點，其中有「藍營女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍今（6）日證實，因為有許多鄉親朋友勸進她參選金門縣長，她會在過年期間好好思考這個問題，還說「現任縣長的滿意度當然是沒有我高」。

國民黨預計在農曆年後進行縣市首長的提名作業，現任縣長楊鎮浯要爭取連任，不過在金門也有高人氣的陳玉珍，今日傳出考慮投入初選，引起各界關注。

陳玉珍直言「現任縣長的滿意度當然是沒有我高」，認為對方在行政力、決斷力和魄力等方面需要加強，鄉親也是因為這樣才會希望較有決斷力的自己可以為地方服務，而她也認為金門的發展較慢，民眾希望能夠持續有改變及進步，透露目前參選機率約六成，「過年期間會謹慎思考」。

陳玉珍說，若最後確定爭取國民黨提名參選金門縣長，願意與現任縣長楊鎮浯進行協調、民調，並相信藍軍內會有一定的共識產生，國民黨中央應該會有一定的協調動作，但最終還是要取決於民意。

至於是否先請辭立委職務參選，陳玉珍表示「不需要」，稱因為自己是金門唯一一席的立委，指出當初楊鎮浯選縣長時也是在擔任立委期間。