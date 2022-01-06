隨著與地表最強男人、人稱史前巨獸的福特(Martyn Ford)進行MMA格鬥賽的日子愈來愈逼近；伊朗浩克加里比(Sajad Gharibi) 近日在IG上公布特訓影片，影片中加里比一次打4個，展現其地獄級死亡特訓的成果。兩個體重破百的巨漢台上相搏，堪稱地表最巨格鬥賽，也格外讓人期待。

史前巨獸與伊朗綠巨人訓練片段

據《每日星報》報導，為了這場比賽，加里比採取極端猛訓；不但每次訓練時間長達5小時，更一次與4名巨漢對決。只見他經鬆地一次推倒4人，不論擒抱、鐵拳猛擊、大外割、裸絞，陪練員無不披靡。加里比信誓旦旦的表示，「帥哥！好好享受你剩餘的日子。我會前往倫敦」。

這場比賽將於今年4月2日登場，雙方已在彼此IG進行一系列預告。現年39歲的福特在轉戰MMA之前，是健美界無人不曉的重量級人物，有著「地表上最可怕男人」的雅號，更曾與英國大力士霍爾（Eddie Hall）一起訓練。霍爾先前硬舉501公斤，刷新世界紀錄。

相較之下，過去是伊朗舉重與健美雙棲選手的加里比，身高188.9公分、體重177公斤，足足較福特的145公斤多出32公斤。加里比之前還表明自願上戰場打「伊斯蘭國」(IS)。

先前，加里比在網路上展示他驚人的力量，包括扭彎板手、徒手捏爆西瓜、一拳打凹牆壁。對此，福特毫不在意的說「我們有很大差別，4月2日見」。他甚至囂張的挑釁，自己會技術擊倒伊朗綠巨人。

在福特的IG中，則不太看到像伊朗浩克這樣的訓練影片，多以肌肉放鬆為主。