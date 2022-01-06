嘉義分署將賴男持分的祖產拍賣公告網站，第一次法拍即賣出。（嘉義分署提供）

嘉義縣民雄鄉賴姓義務人自2015至2021年間，因酒駕、無照駕駛及欠繳健保費等共29案被移送強制執行21萬餘元，其中酒駕等交通案件有27件、欠繳17萬1350元，又不理會執行署嘉義分署催繳，最後祖產土地遭法拍，懊悔不已。

嘉義分署表示，賴男於2018年間2度騎乘機車被警察查獲酒精濃度超過標準，吊銷駕照，並被處分終身不得考領駕駛執照，但賴男拒繳交通罰單，而遭移送強制執行。

嘉義分署執行人員先將他名下持分的土地通知查封，並多次到賴男住處催促他繳納罰鍰，但賴男心存僥倖，認為祖先留下來的持分土地，應不會被拍賣，以致執行人員的勸繳都置之不理，拒絕繳納。

嘉義分署將賴男持分的不動產，依法辦理不動產上網公告，並以360度環景照片「法拍千里眼」，提供拍賣不動產現況之360度環景照片於拍賣公告網站，疫情期間或遠地民眾都在網站看屋選地。

賴男持分的不動產在第1次公開拍賣時即有民眾投標應買，並以高出底價1成的價格賣出，為國庫進帳21萬餘元。

嘉義分署表示，嘉義分署配合法務部行政執行署通令「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，尤其對滯欠酒駕罰鍰案件特別強力執行，將針對相關案件，加強調查所有財產，徹底執行法拍抵繳欠款。

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