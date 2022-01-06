嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山外環道今天早上發生一起離奇車禍，兩車追撞後前車車頭被電線桿卡住，後車車首將前車車尾頂起成屋頂狀，讓經過的路人無不嘖嘖稱奇，還有民眾打趣說兩車是在「跳恰恰」，該事故未造成人員受傷，詳細肇事原因仍在釐清中。

警方初步調查，今天早上8點20分左右，白色轎車車主行經路故地點時，停車採摘路邊田裡的油菜花，後方鐵灰色車輛疑似未注意車前狀況追撞，因白色車子車頭被電線桿卡住，推擠作用下，灰色車輛將白車頂起來，幸這起事故未造成人員受傷，肇事責任正在釐清中。