桃機疫情持續延燒 蘇揆視察疾管署｜2022.01.06

桃園機場群聚案再擴大，行政院長蘇貞昌今（6）日前往中央流行疫情指揮中心視察，呼籲民眾仍要做好防疫，並盡快施打疫苗。而他也坦言，因入境病例增加，確實有一些負擔增加，但還在可控範圍內。

蘇貞昌表示，因國際疫情嚴峻，單入確診破260萬人，台灣雖然相對穩定但不能掉以輕心，而桃園在國門第一線，有疫情負擔，今天特別到前進指揮所，並與桃園市長鄭文燦視訊，替他們加油打氣，也呼籲國人同胞，因回國鄉親為了親情，人數大增，守住國門的防疫人員、清潔人員、防疫計程車都為了國人相聚而負擔高風險，大家應多給他們支持與肯定、鼓勵，也呼籲大家一定要讓所有防疫規範做到位，千萬不要有個人成為破口、成為負擔。另也拜託國人同胞，還沒有打疫苗的趕快打；已經打的，接續打第二劑、第三劑，都請繼續做好防疫，大家一起保護自己、保護家人、保護國家。

對於目前桃園疫情可控嗎？疫情對社區影響多大，及因應返台國人變多，國內醫療量能盤點狀況如何？蘇貞昌說，疫情雖然突然增加幾個本土病例，但都在疾管中心掌控下，我們也立刻做出相對應措施，目前還沒有看出崩潰，不過我們還是戰戰兢兢，呼籲大家能加強防疫作為，同時也希望各方面，大家都一起努力，能夠做到最好的防疫。

至於醫療量能，蘇貞昌特別感謝醫護人員，已為我們的健康照護把關兩年多了，過年期間雖然是假期，我們都已經做了最好的準備，量能都充足，不過確實因入境病例增加，而有一些負擔增加，但還在可控範圍內，因此也加強入境條件的要求，也要求各航空公司也要配合，希望不會過度增加負擔。